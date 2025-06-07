الرياض - كتبت رنا صلاح - أهدى الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة لنجم وقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعدما حسم شيكابالا لقب كأس مصر لفريقه في ليلة العيد.

محمد رمضان يغازل قائد وجمهور الزمالك بأغنية أول أيام العيد

ونشر محمد رمضان تدوينة على صفحته بمنصة "إكس" الجمعة، قائلا: "أبيض ع الجميع.. أغنية أنا رئيسها إهداء مني لأخويا وصديقي شيكابالا رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة لنادي الزمالك العريق بجمهوره الكبير الأصيل".

وواصل قائلا: "مبروووك كأس مصر يا أبطال مصر".

وفاز الزمالك يوم الخميس، بكأس مصر بعدما حسم مواجهة بيراميدز بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسدد شيكابالا الركلة التاسعة والأخيرة والتي أهدت الانتصار للفريق الأبيض.

وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "أنا رئيسها" يوم الأربعاء الماضي.