"Mission: Impossible The Final Reckoning" يحقق 390 مليون دولار. وتوم كروز يؤكد: "هذا هو الجزء الأخير"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم "Mission: Impossible The Final Reckoning" للنجم العالمي توم كروز نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر العالمي، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 389 مليونًا و533 ألف دولار منذ طرحه رسميًا في دور العرض حول العالم في 23 مايو الماضي.

وانقسمت الإيرادات بين السوق الأمريكي والعالمي، حيث حصد الفيلم 131 مليونًا و894 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما حقق 257 مليونًا و638 ألف دولار من دور العرض الدولية، ما يعكس الشعبية الجارفة للسلسلة حول العالم، والقاعدة الجماهيرية الصلبة التي يتمتع بها نجم الأكشن توم كروز.

ويعد هذا الجزء هو الثامن والأخير من سلسلة أفلام "Mission: Impossible"، حيث أكد النجم توم كروز بنفسه أن الفيلم سيكون نهاية السلسلة الشهيرة، قائلًا في تصريحات لصحيفة Hollywood Reporter:

"إنه الجزء الأخير.. لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدًا، لكنه كذلك بالفعل."

وقد شهد العرض العالمي الأول للفيلم حضورًا لافتًا لأبطاله الذين تألقوا على السجادة الحمراء، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، حيث شارك إلى جانب توم كروز نخبة من النجوم أبرزهم: تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، الذين خطفوا الأنظار بتفاعلهم مع الجمهور ووسائل الإعلام العالمية.

من جانبها، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن توسيع دائرة عرضه ليصل إلى دور العرض الصينية في 30 مايو الجاري، في خطوة مفاجئة جاءت رغم التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس الرغبة في تحقيق انتشار عالمي أوسع والاستفادة من السوق السينمائي الضخم في آسيا.

ويحمل الفيلم طابع التشويق والمغامرة الذي ما دام ميّز سلسلة "Mission: Impossible"، حيث يعود العميل إيثان هانت، الذي يجسده توم كروز، في مغامرة أخيرة محفوفة بالمخاطر والمؤامرات الدولية، ضمن حبكة مشوقة وإخراج مميز حافظ على روح السلسلة وجاذبيتها.

وبهذا النجاح الكبير، يواصل توم كروز إثبات مكانته كواحد من أكثر نجوم هوليوود تأثيرًا وجذبًا للجمهور، ويودّع واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في تاريخ السينما على وقع أرقام قياسية واحتفاء عالمي.