"شراب التوت" يحطّم أرقام الإنتاج: 314 مليار ليرة لموسم واحد... والنجوم يتقاضون أجورًا خيالية!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الدراما التركية، استطاع مسلسل "شراب التوت" أن يضع نفسه في مصاف الإنتاجات العالمية، بعدما تخطت ميزانية إنتاج موسمه الأخير 314 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار أميركي، وفقًا لتصريحات المنتج فاروق توروغت.

وأكد توروغت أن هذا الرقم الضخم جاء نتيجة النجاحات الساحقة التي حققها المسلسل على مدار ثلاثة مواسم، من حيث نسب المشاهدة، والمبيعات، وعائدات الإعلانات التي وصفها بـ "القياسية".

وأضاف: "في كل موسم كنّا نواجه تحديات جديدة، لكننا استثمرنا في الجودة، ومع هذا الموسم قررنا رفع السقف بالكامل… لقد وصلنا إلى مرحلة نضع فيها مليارات الليرات في كل حلقة واحدة فقط".

واعتبر أن الموسم الجديد من "شراب التوت" استثنائي بكل المقاييس، سواء من حيث التقنيات المستخدمة أو الأداء التمثيلي، مشيرًا إلى أن طاقم العمل تم تعزيزه بفريق تصوير جديد، وتطويرات بصرية ضخمة.

أما المفاجأة الكبرى، فكانت في ما يتعلق بأجور الممثلين، حيث صرّح المنتج أنهم قرروا رفع الأجور إلى ثلاثة أضعاف، تقديرًا لنجوم العمل الذين ساهموا في إيصال المسلسل إلى قلوب الملايين، قائلًا: "نجحنا جميعًا… وهذا النجاح من حق الجميع".

وختم توروغت حديثه برسالة امتنان إلى الجمهور، الذي اعتبره الشريك الحقيقي في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن "شراب التوت لم يعد مجرد مسلسل… بل أصبح علامة درامية مسجّلة وقطاعًا خاصًا بحد ذاته، لا يتبع أي جهة أو توجه معين".