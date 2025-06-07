هدى تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة "خمسة عليك"… لون غنائي جديد يُشعل السوشيال ميديا ويُبهر الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت النجمة هدى أحدث أعمالها الغنائية "خمسة عليك"، والتي سرعان ما تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بمجرد ساعات من إطلاقها، لتصبح من أكثر الأغاني تداولًا ومشاهدة عبر اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة. الأغنية تمثل عودة قوية للفنانة الشعبية المعروفة، لكن هذه المرة بنكهة مختلفة جمعت بين الطابع الشعبي والإيقاع العصري السريع، لتؤكد من جديد أنها قادرة على مفاجأة جمهورها والخروج عن المألوف.

"كلمات بسيطة لكن بتعبيرات قوية، عكست إحساس الأغنية وروحها، وسرعان ما لاقت صدى واسع بين المتابعين، حتى تحولت إلى ترند عبر هاشتاج خمسه عليك الذي تصدر "X" (تويتر سابقًا) وعدد من تطبيقات الفيديو القصير.

فريق العمل وراء النجاح

وراء هذا النجاح الباهر تقف مجموعة متميزة من صُنّاع الموسيقى الذين ساهموا في تقديم عمل فني متكامل، بداية من الشاعر عمرو قطب، الذي صاغ الكلمات بأسلوب شعبي راقٍ وعصري في آنٍ واحد، مرورًا بالملحن حسين زكريا الذي مزج بين المقامات الشرقية والإيقاع السريع بطريقة جذابة ومبهجة، وصولًا إلى الموزع نوار البحيري الذي أضفى على الأغنية روحًا راقصة تتناسب مع طبيعة الصيف والمهرجانات.

أما عمليات التسجيل والمكساج والماسترينغ، فقد جاءت على يد المهندس محمد جودة، الذي أخرج الصوت بأعلى جودة ممكنة، ليضمن تجربة استماع متكاملة تليق بجمهور الفنانة هدى.

وقد أعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالأغنية، مؤكدين أنها من أقوى ما قدمته هدى خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التجديد الملحوظ في الشكل والمضمون.

هدى تتألق وتعد بالمزيد

من جانبها، عبّرت الفنانة هدى عن سعادتها الكبيرة بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها، وأكدت أنها تحضّر لعدة مفاجآت غنائية قادمة خلال موسم الصيف، بالتعاون مع نفس فريق العمل، مشيرة إلى أن "خمسة عليك" كانت مجرد بداية.

الأغنية من إنتاج شركة Dragon Music دراجون ميوزيك، التي قدمت دعمًا كبيرًا لتخرج الأغنية بهذا الشكل الاحترافي، وهو ما يفتح بابًا لتعاونات مستقبلية قوية داخل الوسط الفني.

