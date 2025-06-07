محمد عبده يشيد بـ " هاني فرحات" ويصفه بـ "المايسترو المثقف "

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عشاق الطرب العربي الأصيل لقاء السحاب بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات في الحفل المقرر له غدا السبت الموافق 7 يونيو 2025 ثاني أيام عيد الأضحي المبارك علي مسرح كوكا كولا أرينا بدبي في حفل عنوانه تاريخ من الفن الأصيل.



الحفل رفع لافتة سولد أوت بعد ساعات من فتح شباك حجز تذاكره بداية شهر مايو الماضي.



الحفل يأتي بعد عودة المايسترو هاني فرحات من جولته الفنية مع الأوركسترا الموسيقي في أستراليا والتي قاد خلالها أوركسترا الميتروبوليتان الأسترالية والأوركسترا الوطنية السعودية على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم ضمن النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار أفاق الإبداع والتميز.



وأعرب فنان العرب عن سعادته بلقاء الجمهور الإماراتي برفقة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والذي وصفه بالموسيقار المثقف والدارس لعلوم الموسيقي.



مشيرا إلي ان "فرحات " يحظي بثقة وتقدير نجوم الغناء العربي الذين يشعرون معه بأنهم في أيد أمينة لافتا إلي أنه شخصيا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه في حفلاته.



موضحا أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجاري سواء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقي بقيادة هاني فرحات.



من جهته أعرب المايسترو هاني فرحات عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التي نعتز بها كعرب.



مشددا علي أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده في حفلاته التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا في كل بلد عربي .



وأنه يعتز بالثقة الكبيرة التي يضعها علي عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب في حفلاته مسئولية كبيرة وأنها تزيد حفلا بعد أخر نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها حفلاتهما المشتركة



وقال: أن حفل فنان العرب في دبي غدا يتضمن مجموعة من أهم الأغنيات التي شكلت محطات بارزة في مشواره الفني الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة.



لافتا إلي أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجاري ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحي بمدينة الخبر السعودية في أول حفل يدشن أرينا الظهران أكسبو