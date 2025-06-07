منال سلامة تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في شات جي بي تي

القاهرة - محمد ابراهيم - منال سلامة لـ"دوت الخليج الفني" : لا أثق في "شات جي بي تي".. وندمت على مثاليتي الزائدة في بداياتي





في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا بديلًا حتى للفضفضة الإنسانية، وانجذب كثيرون إلى الذكاء الاصطناعي طلبًا للدعم أو المشورة، فاجأت النجمة منال سلامة الجمهور برأي صريح وواضح حول استخدام أدوات مثل "شات جي بي تي"، مؤكدة أنها لا تثق لا بالبشر ولا بالذكاء الاصطناعي كوسيلة لفضفضة أو تخفيف الضغط.

تحدثت الفنانة منال سلامة لـ دوت الخليج الفني في حوار خاص، كشفت فيه عن مواقف صنعت نضجها الفني، وأخرى ندمت عليها بسبب ما وصفته بـ "المثالية الزائدة"، مؤكدة أن كل تجربة سواء كانت صعبة أو جميلة أضافت لها بشكل أو بآخر.

منال سلامة لـ "دوت الخليج الفني أنا لا أثق في شات جي بي تي

وقالت منال بوضوح: "لا، مليش في شات جي بي تي، ومش هفضفض لا إنسان، وفي ناس بتدير الحكاية دي بطريقة مش حلوة".

وعن سؤال "ما الشيء الذي ندمتِ عليه ولم تقولي فيه يا ريت؟"، أجابت: "لم أندم على شيء لأن كل تجربة سواء كانت مرة أو حلوة بتضيف للإنسان وبتعلم منها، كان زمان كنت واخدة الأشياء مثالية زيادة عن اللزوم، مثال: لو كان جايلي دور البطولة والمسلسل ٣٠ حلقة، بحس إنه مش مناسب لي، ممكن أختار دور تاني ٧ حلقات وأقول للمخرج: أنا عايزة الدور ده، فيقول: معقول هتختاري ده؟! وهذا خطأ في البدايات، المفروض في بداياتك تركزي على البطولة وتثبتي نفسك فيها، وبعدين تبدأي تختاري".

منال سلامة تفاجئ الجمهور بأكثر شئ ندمت عليه منذ البدايات

تصريحات منال سلامة جاءت بعفوية نادرة، تعكس رؤيتها الفنية الناضجة، وتجربتها الممتدة التي استطاعت من خلالها التمييز بين الشغف الحقيقي وبين وهم الكمال.