منال سلامة لـ"دوت الخليج الفني": المسرح عشقي الأول.. والإعلام لم يظلمني ولكنه يُركز على السلبيات

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت الفنانة منال سلامة في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها لا تفرّق بين أنواع الوسائط الفنية التي تقدم من خلالها أعمالها، سواء كانت شاشة أو مسرحًا أو تقديمًا إعلاميًا، مشيرة إلى أن لكل ميدان فني طريقته الخاصة في الأداء وله رونقه المميز.

منال سلامة لـ"دوت الخليج الفني الإعلام لم يتدخل في حياتي الشخصية

وقالت منال: "أنا ممثلة سواء كنت على الشاشة أو خشبة المسرح أو في السينما أو حتى الإذاعة. كل ميديا لها طريقتها، وأنا أحب أن أُجرّب نفسي في كل شكل فني ممكن، لكن الحقيقة أنني أعشق المسرح، وله مكانة خاصة جدًا في قلبي".

وعن رؤيتها لتناول الإعلام لحياتها الشخصية، نفت منال سلامة أن يكون الإعلام قد ظلمها، موضحة: "الإعلام لم يظلمني ولم يتدخل في حياتي الشخصية، لكن من عيوب الإعلام عمومًا أنه يركز أكثر على الأخبار السلبية، ويتجاهل الإيجابيات أحيانًا".

منال سلامة تفتح قلبها للفجر الفني عن التغيرات التي مرت بها خلال المراحل العمرية

وفيما يخص التطورات التي طرأت على شخصيتها بين بداياتها واليوم، أكدت منال أن الفارق الأهم يتمثل في تراكم الخبرات والنضج، موضحة: "ما فيش تغيير بمعناه الحرفي، لكن الخبرة علمتني أشياء كتير، وأصبحت أكثر هدوءًا ونضجًا. في حاجات كانت بتضايقني زمان، دلوقتي بقيت بتقبلها وبحاول ألتمس الأعذار للناس".