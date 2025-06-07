نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال سلامة لـ "دوت الخليج الفني": "لو رجع بيا الزمن كنت هكسر القيود اللي جوايا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





فتحت الفنانة منال سلامة قلبها في لقاء خاص مع دوت الخليج الفني،وتحدثت بصراحة عن أحلامها في الطفولة، وتأثير والديها في تكوين شخصيتها، وكشفت عن الرسالة الأهم التي تحملها في قلبها لكل المصريين، و"القيود" التي تمنّت كسرها لو عاد بها الزمن.

رغم مشوارها الفني المليء بالأدوار المؤثرة، إلا أن منال سلامة تحتفظ بطفولة حالمة لا تزال تؤثر في اختياراتها حتى اليوم تقول: "أنا ممثلة، لكن وأنا صغيرة كنت بحلم أكون مضيفة طيران.. السفر كان شغفي، ولما دخلت التمثيل، حسّيت إنه حققلي جزء من الحلم ده. ولو ماكنتش فنانة، كنت هبقى مدرسة، لأن عندي شغف بالتعليم وبالتأثير في الأطفال".

منال سلامة تكشف لـ "دوت الخليج الفني عن أحلام طفولتها

وعن أهم الوصايا التي تركها لها والديها، أوضحت منال: "بابا وماما ماقالوش لي نصائح بالكلام، لكن كانوا دايمًا قدوة بأفعالهم. اتربيت على قيم الحمد لله لسه ماشية بيها، وأكتر حاجة علقت معايا إن بابا قالي: (إوعي تكذبي، لأن الكذاب جبان)، والوصية الأهم كانت: كوني نفسك، ومتغيريش علشان أي حد".

أما عن الرسالة التي تودّ إيصالها "من القلب"، فقالت بمنتهى الصدق: "بحب أقول لكل الناس: حبوا مصر، وخلوا بالكم منها، من نظافتها ومن روحها. ماحدش يقول (أنا مالي)، كل واحد مسؤول. الخير بيبدأ من النفس، والسماحة طريقنا لحياة أحلى".

منال سلامة تكشف أسرار وكواليس للفجر الفني عن وصايا والدها والدتها

وفي سؤال مختلف وخارج الصندوق عن الشيء الذي كانت ستكسره لو عاد بها الزمن، قالت منال سلامة بحسم: "كنت هكسر القيود الذاتية.. الحواجز اللي بنحطها لنفسنا من غير ما نحس، وبتخلي الواحد دايمًا خايف أو متردد. الحرية الحقيقية إنك تكون أنت من غير خوف".

