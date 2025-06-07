نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة إعلانية سعودية.. «التاجي» يكشف سر خلافه مع محمد رمضان ويوجه له رسالة هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد التاجي تفاصيل وكواليس خلافه مع الفنان محمد رمضان، بعد الأزمة الأخيرة والمنشورات المتبادلة على مواقع التواصل.



وقال محمد التاجي خلال حلوله ضيفا على برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي، على قناة الشمس، إن ما علمه من المقربين أن الخلاف جاء بسبب إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وأكد «التاجي» أنه طُلب منه تصوير إعلان وطلب مبلغ مالي، والشركة التي تقوم بإنتاج الإعلان رفضت المبلغ، وانتهى الأمر بالنسبة له، ولكن الشركة تصرفت تصرف غريب، حيث أخبره أحد الأشخاص برواية لم يتحقق من صدقها حتى الآن.

وتابع: «فوجئت بمحمد رمضان بطل الإعلان، والشركة أخبرته أنني رفضت هذا العمل بسبب مشاركته كبطل له وأنه هو اللي طلبني للتصوير والمشاركة معاه، وقالوله إني قلت مش همثل ولا هعمل حاجة معاه، ودة محصلش خالص».

واستكمل: أنا بقوله كل سنة وأنت طيب يا ابني ومفيش أي حاجة بينا أو خلاف الموضوع بسيط، وهو ممثل شاطر وخلوق وأنا بحبه بعيدًا عن أي خلافات أو مناوشات.



برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي، يذاع على قناة الشمس كل يوم خميس في الساعة الثالثة عصرًا