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إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب

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  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 1/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 2/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 3/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 4/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 5/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 6/7
  • إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية خلال عيد الأضحى.. هشام عباس على مسرح البالون ولؤي على محمد عبدالوهاب 7/7

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الإستعدادات النهائية لحفلات عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة ومسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

 

تقام الحفلات في ظل توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

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كلمة تامر عبدالمنعم: 

 

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم في تصريحات صحفية: أن حفلات عيد الأضحى تبدأ ثاني أيام العيد على مسرح البالون بالعجوزة حيث يقوم بإحياء الحفل ميجا ستار هشام عباس والذي من المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المحببة لدى الجمهور.

 

وأضاف "عبدالمنعم" وفي الفصل الأول من ذات الحفل تعود مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون، وأكد الفنان تامر عبدالمنعم أن حفل مسرح البالون ليس الوحيد الذي نقوم بتقديمه خلال حفلات عيد الأضحى ولكن يستقبل مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية حفل النجم لؤي وذلك ثالث أيام العيد.

 

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تامر عبد المنعم 
تامر عبد المنعم 

 

واستكمل رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ونقدم أيضا خلال حفل مسرح محمد عبدالوهاب في الفصل الأول مجموعة من الفقرات التي تقوم فرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية بتقديمها.

 

وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية فقرات "الأقصر بلدنا، الإسكندراني" وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات "البمبوطى، المجوز" وتقدم الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية إستعراض الدنيا ربيع.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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