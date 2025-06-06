نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرادها كابور تشارك هريثيك روشان بطولة فيلم War 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُشارك الممثلة الهندية الشهيرة شرادها كابور كضيفة شرف في الفيلم الهندي الجديد War 2 بطولة نجم بوليوود هريثيك روشان الذي من المقرر عرضه بالسينمات في العام المُقبل 2025.

و عبرت شرادها كابور لموقع India Today عن فرحتها بالمشاركة كضيفة شرف في الفيلم الجديد War 2 مؤكدة أنها متحمسة جدًا لتقديم أستعراضًا ورقصة مميزة في فيلم من بطولة هريثيك روشان وهذا الأمر سيضيف إلى مسيرتها الفنية.

وقد صدر منذ أيام الإعلان التشويقي لفيلم War2 الفيلم من بطولة النجم Hrithik Roshan t، وذلك بعد النجاح الكبير إلى حققه الفيلم في جزء الأولى.

ونقل إنديا توداي، لقطات تشويقية نشرها روشان، يحمس بها متابعيه للفيلم المرتقب، الذي سبق وأن شارك في الجزءالأول منه الفنان الشاب تايجر شروف.

آخر أعمال هريثيك روشان:

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه، وكان قد طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الإعلان عن مدة عرض الفيلم.

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.