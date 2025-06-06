نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم أحمد: التزام محمد صبحي بيخلى الفنان اللى معاه غصب عنه ملتزم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة الشابه ريم أحمد حالة من النشاط الفني الناجح والملحوظ حيث تشارك في مسلسل حرب الجبالى ومسلسل عهد انيس، ويعرض لها مسرحية كارمن على مسرح الطليعة

تصريحات ريم أحمد:

تحدثت ريم في تصريحات صحفيه عن علاقتها بالفنان محمد صبحي، وعن كونه يحتكر الفنان الذي يعمل معه، قالت ريم:" الفنان محمد صبحي لا يحتكر أي فنان يعمل مع، أنا الناس بتسألني عقد الاحتكار بتاعك هيخلص أمتي ولما بقولهم أنا مش ماضية عقد بيستغربوا".

وأضافت:" الفنان محمد صبحي فنان ملتزم جدا في شغله ومواعيده وده بيخلى الفنان اللى معاه غصب عنه هو كمان يلتزم، وأنا اتعلمت منه الموضوع ده".

وتابعت:" لما كنت بشتغل معاه وكان التصوير الساعه 9 مثلا والحضور الساعة 8 كنت اوصل الاقي أستاذ محمد صبحي موجود، اروح الساعه 8 الا ربع الاقي الاستاذ موجود، ولحد دلوقتي بحاول على قد ما أقدر أن أكون ملتزمه في شغلى ومواعيدى ".

تفاصيل شخصية ريم أحمد في مسلسل حرب الجبالى:

ويذكر أن تجسد ريم شخصية " حبيبة" في مسلسل حرب الجبالى وهي شقيقة الفنان أحمد رزق خلال الأحداث، ويضم فريق عمل المسلسل نخبة من النجوم منهم أحمد رزق، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ودنيا المصري، ولقاء سويدان، ورياض الخولي، وفردوس عبدالحميد، وأحمد خالد صالح، وصفاء الطوخي، وهبة مجدي، والراحل أشرف عبدالغفور، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإنتاج شركة سيدرز آرت "إخوان صباح"، وإخراج أسامة عرابي.