بـ البالونات.. رامز جلال يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رامز جلال يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

وكتب رامز جلال: «عيد سعيد وكل سنة وإحنا كلنا بخير ويارب دايما في صحة وستر وربنا يحقق لينا كل الخير والفرحة والنجاح وربنا ميحرمنيش منكوا أبدًا».

أحدث أعمال رامز جلال

ومن ناحية اخري، يواصل رامز جلال تصوير فيلمه الجديد بيج رامي المقرر طرحه في صيف 2025، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم، حيث انتهى فريق العمل من تصوير أسبوعين من مشاهد الفيلم، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى تشويقى، ويجسد الفنان محمد أنور شخصية مدرب في صالة ألعاب رياضية وصديق مقرب لبطل العمل، الذي يؤدي دوره رامز جلال، ويشاركه رحلة البحث عن الحل، وسط مواقف طريفة ومفاجآت متلاحقة على مدار الأحداث.

تفاصيل فيلم«بيج رامي»

يشهد فيلم «بيج رامي» عودة رامز جلال للسينما بعد غياب عامين، ويضم العمل في بطولته حتى الآن كل من محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.

آخر أفلام رامز جلال

وكان آخر أفلام رامز جلال هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.