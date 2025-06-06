نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأ محمد جمعة جمهوره بعيد الأضحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد جمعه علي تهنئة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

محمد جمعه يهنأ جمهوره بعيد الأضحي

وشارك محمد جمعه مجموعة من الصور بـ الذكاء الاصطناعي، تجمعه مع خروف العيد، بوضعيات مضحكه.

أحدث أعمال محمد جمعه

ومن ناحية اخري، يشارك محمد جمعه في مسلسل منتصر القرش يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول الصراع بين العائلات في الصعيد من أجل الوصول للسلطة، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية بين أفراد العائلة الواحدة، كما يتطرق العمل للتجارة الغير مشروعة في المجتمع الصعيدي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو.

اخر اعمال محمد جمعه

وكان اخر اعمال محمد جمعه هو مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

كما شارك في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، وظهر ضمن أحداث العمل بشخصية صحفى، وايضا شارك فى بطولة مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، ويظهر ضمن أحداثه بشخصية "سواق ميكروباص"، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى.