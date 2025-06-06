نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة لافتة.. شيري عادل تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة شيري عادل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

شيري عادل تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت شيري عادل في فستانا باللون الأبيض، تركت شعرها ليتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

عُرفت شيري عادل بأدوارها الهادئة والرومانسية في الدراما المصرية، تثبت من جديد أنها تمتلك كاريزما خاصة تتجاوز الأداء الفني لتصل إلى التواصل البصري والعاطفي مع جمهورها، حتى في أبسط اللحظات.

آخر أعمال شيري عادل

وكان آخر أعمال شيري عادل، مسلسل الوصفة السحرية، وشارك في بطولة مسلسل “الوصفة السحرية”: شيري عادل، سلوي عثمان، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داود، عماد رشاد.

قصة مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية" تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.