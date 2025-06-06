نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم أحمد لـ دوت الخليج الفني:" تأجيل عرض المسلسل أكتر من مرة قلل من حماسي لكن ردود الأفعال دلوقتى فرحتني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحقق مسلسل حرب الجبالى نجاحًا كبيرًا على الشاشة، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة لكن يتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وملحوظ.

وتواصل دوت الخليج الفنى مع ريم أحمد والتى تجسد شخصية حبيبة شقيقه حرب "أحمد رزق" وسؤاله عن العمل وردود الأفعال.

تصريحات ريم أحمد:

وقالت ريم:"كنت متحمسة جدا لعرض العمل ومتابعة ردود الأفعال، لكن التأجيل أكثر من مرة قلل من حماسي، وعندما علمت بعرض العمل قولت أنه سوف يتم تأجيله مثل كل مرة لكن هذا لم يحدث وردود الأفعال عليه الآن فرحتني".

وأضافت: "العمل مع الكوكبة من النجوم شرف كبير لى وهما أضافة لى تعلمت منهم الكثير واستمتعت بالعمل معهم، وكل نصيحة وملحوظه عرفتها منهم فهى إضافة كبيرة في مشواري الفني".

تفاصيل مسلسل حرب الجبالى:

ويضم فريق عمل المسلسل نخبة من النجوم منهم أحمد رزق، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ودنيا المصري، ولقاء سويدان، ورياض الخولي، وفردوس عبدالحميد، وأحمد خالد صالح، وصفاء الطوخي، وهبة مجدي، والراحل أشرف عبدالغفور، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإنتاج شركة سيدرز آرت "إخوان صباح"، وإخراج أسامة عرابي.