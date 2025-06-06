نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية عن عن برومو فيلمه الجديد the Seven Dogs والذي يشارك في بطولته كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويعتبر أول فيلم يتم تصويره في استوديوهات الحصن.

شهد البرومو أحداث مشوقه وممتعه، وجانب من الأكشن والأثارة، وجمع البرومو العديد من النجوم المصرية والعربية، وأيضا مجموعة نجوم من الهند.

وفي سياق آخر تصدر العمل محركات البحث المختلفة وخاصة موقع جوجل، وكتب تركي:" الحمدلله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز واحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيره.

فريق عمل الفيلم:

ويذكر أن يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالمين.