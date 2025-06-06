نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ياليل العيد"... أغنية اخترعها بائع وسرقة قلب أن كلثوم وغنت لأول مرة أمام الملك فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعبر أغنية " ياليلة العيد" من الأكثر الأغاني التي تعبر عن البهجة مرتبطة عند المصريين ومحببه لقلبهم، لكن المثير لايعرف أن أغنية ياليلة العيد التي سرقة قلب أم كلثوم كانت في البداية هي جملة لبائع داخل مبني ماسبيرو وكان يقول " ياليلة العيد انستينا".

تفاصيل التجهيز لـ أغنية " ياليلة العيد":

وعلى الفور توجهت أم كلثوم لداخل المبنى وطلبت من التونسي كتابة كلمات تليف مع هذه الجملة، لكن تعرض التونسي لوعكة صحية منعته من كتابة الأغنية، وكلفت أم كلثوم أحمد رامي بها.

وكتبها بالفعل أحمد رامي ولحنها الشيخ زكريا، ليقوم السنباطي تلحينها مرة أخري، وغناها أم كلثوم في استاد التتش لأول مرة وتفاعل معها الحضور بسبب وجود الملك فاروق الذي أعجب بها بشكل كبير.

كلمات أغنية " ياليلة العيد":

وتقول كلمات الأغنية: «يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، يا ليلة العيد، هلالك هل لعينينا فرحنا له وغنينا، هلالك هل لعينينا فرحنا له وغنينا، وقلنا السعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد، جمعت الأنس ع الخلان ودار الكاس على الندمان، وغنى الطيرعلى الأغصان يحيي دوت الخليج.

ليلة العيد يا ليلةالعيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، يا ليلة العيد حبيبي مركبه تجري وروحي في النسيم تسري قولوا له يا جميل بدري، حرام النوم في ليلة العيد، يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، يا ليلة العيد، يا نور العين، يا غالي يا شاغل مهجتي وبالي تعالى اعطف على حالي، وهني القلب بليلة العيد، يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، يا ليلة العيد، يا دجلة ميتك عنبر وزرعك في الغيطان نور يعيش هارون، يعيش جعفر ونحيي لهم ليالي العيد يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد».