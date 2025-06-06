بعد طرحها.. "سوء اختيار" لـ مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية “سوء اختيار” للمطرب مسلم تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” في مصر والسعودية وأيضا منصة “ أنغامي” وذلك بعد أقل من 48 ساعة من طرحها على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام شوقى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تريند في مصر

تريند على أنغامي

تريند في 'السعودية "

وتقول كلمات "سوء اختيار":..

خلصت خلاص

مفيش فرصه جديده ولا فيه كلام تاني

دا حبك ياما غرقني واذاني

في غفله قلبي كان تايه وفوقته

رجعت لعقلي بفراقنا اللي جه وقته

و اعتبر مكانش حاجه بينا

و ان عمرنا يوم م اتقابلنا

م اللي عملته جيبت خلاص آخرنا

ماتحاولش تطلب السماح

ماتحاولش مالوش لازمه وكفايه

حبك صفحه كتبتلها النهايه

اه مبقيتش خلاص تفرق معايا

و الله بقى يعوضني على اللي راح

مات الاحساس

و لو ع اللي مبينا زمان انا نسيته

سوء اختيار ودفعت تمنه ووفيته

خدت القرار مبقاش بينا نصيب يجمع

و فات الوقت مهما تقولي ولا ينفع