نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل الإذاعية الكبيرة هدى العجيمى إثر إجرائها عملية جراحية رحلت عن عالمنا اليوم الإذاعية والكاتبة الكبيرة هدي العجيمى، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، إثر إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات، على ان ي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا اليوم الإذاعية والكاتبة الكبيرة هدي العجيمى، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، إثر إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات، على ان يقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عن هدى العجيمي:

الإذاعية الراحلة من مواليد 24 يوليو 1936 في محافظة بورسعيد، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ومن ثم التحقت بالإذاعة لأول مرة في بداية الستينيات.

حصلت الراحلة هدى العجيمى على العديد من الجوائز منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أحسن تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أحسن برنامج إذاعي عن استطلاع رئيس الإذاعة والتليفزيون حول البرامج الاجتماعي، كما حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا عام 1985، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة عن أحسن تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.