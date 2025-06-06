نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشعل أجواء الكويت يوم 13 يونيو في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 13 يونيو المقبل، وسط أجواء من الحماس والترقب، حيث من المنتظر أن يقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها دائمًا.

مرض تامر عاشور

سبق، تعرض النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في احد المستشفيات الخاصة بناء على أمر الطبيب المعالج له، وحاليا يخضع لجلسات علاج طبيعى مع الراحة التامة في المنزل لفترة معينة.

تامر عاشور مع إسعاد يونس

ومن ناحية اخري، يحل الفنان تامر عاشور ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع على شاشة قناة dmc، من المقرر عرض الحلقة على جزئين، يومي الأحد والإثنين من إجازة العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة «DMC».

اخر اعمال تامر عاشور

وكان اخر اعمال تامر عاشور هي أغنية ياه، والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، وكانت أولى أغانيه، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب فور طرحها، من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس، وضم الألبوم 11 أغنية، وهي: يوم ما تنسى، ماشيين، حبيبي القديم، دراما، غيبة الحبايب، حبك رزق، مكرهتوش، الله يحنن، جُم شرفوا، مرتحناش، وقصر بعيد.