نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمات والتحديات.. طرح برومو فيلم «السلم والثعبان 2» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «السلم والثعبان 2»، عن البرومو الدعائي الأول للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة الموسم السينمائي.

برومو فيلم «السلم والثعبان 2»

وسلط البرومو الضوء على الأجواء الدرامية التي يتناولها الفيلم، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حب معقدة تجمع بين عمرو يوسف وأسماء جلال، اللذان يمران بسلسلة من الأزمات والتحديات التي تهدد استقرارهما العاطفي.

أبطال فيلم السلم والثعبان 2

ويشارك في بطولة الجزء الثاني بجانب الفنان عمرو يوسف، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أسماء جلال، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، حيث يسجل الفيلم التعاون الرابع بين «يوسف» و«العريان» وذلك بعد تعاونهما في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

الجزء الأول من فيلم «السلم والثعبان»

ويذكر أن الجزء الأول من فيلم «السلم والثعبان» كان من بطولة عدد من الفنانين أبرزهم هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، ودارت أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجًا جيدًا، وفشل فى أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع الأحداث.

آخر أعمال عمرو يوسف واسماء جلال

شارك الثنائي عمرو يوسف واسماء جلال مؤخرا في فيلم ولاد رزق 3، الذي عرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.