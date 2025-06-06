نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 يونيو.. أصالة نصري تشعل أجواء العيد في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة نصري ثاني أيام العيد لـ إحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت.

ومن المنتظر أن تشعل أصالة الأجواء بصوتها المميز وأدائها المتقن، عبر باقة مختارة من روائعها القديمة والجديدة.

أحدث أعمال أصالة نصري

سبق، طرحت أصالة نصري عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كلام فارغ"، بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة "كلام فارغ"

وتقول كلمات أغنية أصالة "كلام فارغ": "كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك، ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك، مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي، لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك، أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك، عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك، طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي، حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك".

اخر اعمال أصالة نصري

وكان اخر اعمال أصالة نصري هو ألبوم“ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي، ويضم: الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، واغنية كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله، واغنية أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، واغنية ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، واغنية ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم