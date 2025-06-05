ألبوم "لينا معاد".. تامر حسني يطرح أغنية "حلال فيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان تامر حسني منذ قليل أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية علي يوتيوب، والتي تحمل اسم "حلال فيك"، وهي من ألبوم "لينا معاد" وفيلم "ريستارت".

تفاصيل اغنيه "حلال فيك"

وأغنية "حلال فيك" من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتبدأ بهذه الكلمات: "حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله، هتعرف حد من نوعك وتشبه له، حاولت معاك ومانفعتش، وخدت الخير وماشبعتش، وأنا هسيبك وحقي هييجي على مهله، هتعيش يومك ما بيعديش، طالب وجودي ماجيي، وأنا هبقى عادي نسيت".

تامر حسني يروج لـ اغنيه "حلال فيك"

سبق، وروج تامر حسني لـ اغنيه "حلال فيك" وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلًا: حبايب قلبي الغاليين، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد أضحى مبارك على الجميع، انتظروا إن شاء الله الأغنية الرابعة من ألبوم لينا معاد، اليوم الساعة 7 مساءً بعنوان حلال فيك.

أبطال فيلم "ريستارت"

وفيلم "ريستارت" يشارك بجانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت"

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت. بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.