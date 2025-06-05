نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات فنية في حياة محمد نجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس 5 يونيو ذكرى وفاة الفنان محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية المختلفة بين المسرح والسينما والتلفزيون، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السسطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة محمد نجم قبل رحيله.

محمد نجم

نشأة محمد نجم

ولد نجم في قرية الغار بمدينة الزقايق في محافظة الشرقية، يوم 15 يناير عام 1944، اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، واختار هذا الاسم ليكون اسم الشهرة لديه محمد نجم.

مشوار محمد نجم الفني

بدأ مشواره الفني في فترة السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم قرر الاتجاه إلى المسرح وبدأ من خلال مسرح الجامعة، بعد قيام أحد زملاءه بترشيحه لدور في مسرحية الفنانة نجوي سالم، بعد اعتذار النجم الأساسي.

وأوضح نجم أن هذا النجم كان الفنان الكبير سمير صبري، وتمكن من نيل إعجاب جمهور المسرحية، وكانت أولى مسرحياته هى موزة و3 سكاكين.

وبدأ العمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، وأسس بعدها مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، وكانت أول بطولة له مسريحة حاجة تلخبط التي قدمها في عام 1970، وقدم الكثير من المسرحيات من أبرزها: البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر.

كما شارك في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون من أبرزها: أبدًا لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان.