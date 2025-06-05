على مسرح البالون.. هشام عباس يتألق في ثاني أيام عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نجم التسعينيات هشام عباس بجمهوره في حفل غنائي خاص ثاني أيام العيد، على مسرح البالون بالقاهرة.

هشام عباس يتألق في ثاني أيام عيد الأضحى

ويقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تفاصيل حفلة هشام عباس في البالون

ومن جانبه، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس هو مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويعد الحفل مزيجًا من الأغاني الراقصة التي شكلت وجدان جيل كامل، مع لمسة من الحنين لتلك الفترة الذهبية من الموسيقى.

آخر أعمال هشام عباس

وكان آخر أعمال هشام عباس هو تتر مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، الذي عرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it خلال شهر رمضان المقبل، يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.