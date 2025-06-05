نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقات مميزة.. منى الشاذلي تستضيف نجوم الإعلام في العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية منى الشاذلي على استضافة عددًا من مقدمي البرامج على القنوات المصرية في برنامجها معكم.

ضيوف حلقات برنامج مني الشاذلي

تستضيف منى الشاذلي في برنامجها معكم: مها الصغير، سالي شاهين، منى عبدالغني، جاسمين طه، هبة الأباصيري، حسام الدين حسين، وآخرين.

موعد عرض حلقة نجوم الإعلام في برنامج معكم

ومن المقرر عرض حلقة نجوم الإعلام مع مني الشاذلي يومي الخميس والجمعة في برنامجها معكم.

برومو حلقة نجوم الإعلام في برنامج معكم مني الشاذلي

وظهر مقدمو البرامج في مقاعد الضيوف وسط حالة من المرح تناسب أجواء العيد، وحكى كل منهم كواليس عن شخصيته بعيدا عن الكاميرا، واستعرضت الشاذلي معهم العديد من الفرص التي أتيحت لبعضهم مثل التمثيل والغناء والمشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

مها الصغير تتصدر التريند

سبق، تصدر اسم الإعلامية مها الصغير، محرك البحث جوجل الساعات الأخيرة، بعدما أعلن أنها ستكون ضيفة برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال سهرات عيد الأضحى، ليكون أول ظهور إعلامي بعد انفصالها عن الفنان أحمد السقا، والشائعات التي طالتها مؤخرا بشأن زواجها من الفنان طارق صبري.

آخر حلقات منى الشاذلي

واستضافت منى الشاذلي مؤخرًا، الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد التي كشفت عن عدد من الأسرار والمواقف الإنسانية المؤثرة التي مرت بها خلال مسيرتها الإعلامية، كما تحدثت ولأول مرة عن اسمها الحقيقي وأسباب اختفائها أحيانًا عن الأضواء.