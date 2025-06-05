عمرو سعد: "مكنتش عارف تفاصيل المناسك.. والسقا وحمادة هلال ساعدوني"

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أحمد جودة - القاهرة - من جبل عرفات عبّر كل من الفنان أحمد السقا وعمرو سعد وحمادة هلال عن سعادتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، مؤكدين أن الرحلة كانت مليئة بالسكينة والتيسير.

وقال أحمد السقا في تصريحات تليفزيونية: “ربنا اصطفاني السنة دي إني أحج مع الصحبة الحلوة، وقضينا الليل كله على جبل عرفات دعواتكم لينا”.

وقال عمرو سعد: مكنتش عارف التفاصيل كلها عن المناسك، وسألت السقا وحمادة هلال، وساعدوني كتير.. كل حاجة كانت متيسّرة الحمد لله، وربنا يهدي اللي مجاش وتتيسر له الأمور.

عبّر النجم أحمد السقا عن سعادته بتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن الأجواء الإيمانية والروحانية في الأراضي المقدسة كانت في منتهى الصفاء، قائلًا "ميسّرة ومباركة".

وقال أحمد السقا في تصريحات تليفزيونية له: “أهل السعودية شايلينا من على الأرض شيل، والحمد لله الرحلة كانت ميسّرة، حاجة تفرّح لما تدخل الحرم، والسعي، وعرفة، والمزدلفة، ومِنى، كلها طقوس وروحانيات تعزل الشخص عن العالم، مضيفا: ربنا يتقبل منا ومن جميع الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم”.