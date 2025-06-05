نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميسّرة ومباركة".. أحمد السقا يعبر عن سعادته بمناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر النجم أحمد السقا عن سعادته بتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن الأجواء الإيمانية والروحانية في الأراضي المقدسة كانت في منتهى الصفاء، قائلًا "ميسّرة ومباركة".

وقال أحمد السقا في تصريحات تليفزيونية له: “أهل السعودية شايلينا من على الأرض شيل، والحمد لله الرحلة كانت ميسّرة، حاجة تفرّح لما تدخل الحرم، والسعي، وعرفة، والمزدلفة، ومِنى، كلها طقوس وروحانيات تعزل الشخص عن العالم، مضيفا: ربنا يتقبل منا ومن جميع الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم”.

تفاصيل فيلم “أحمد وأحمد”

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان أحمد السقا لعرض فيلمه «أحمد وأحمد» الكثير من الأحداث الكوميدية المشوقة، حول أحمد فهمي الذي يعمل كمهندس ديكور وخاله أحمد فهمي، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.



أبطال فيلم “أحمد وأحمد”



ويضم فيلم «أحمد وأحمد» في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.