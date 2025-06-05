نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر عاشور ضيف إسعاد يونس على قناة dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان تامر عاشور ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع على شاشة قناة dmc.

موعد حلقة تامر عاشور مع إسعاد يونس

من المقرر عرض الحلقة على جزئين، يومي الأحد والإثنين من إجازة العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة «DMC».

تامر عاشور يروج لحلقته مع إسعاد يونس

ومن جانبه، روّج تامر عاشور لحلقته المنتظرة مع إسعاد يونس ضمن برنامجها «صاحبة السعادة»، وكتب عبر حساباته على السوشيال ميديا: «استنوني مع حبيبة الملايين 'S' إسعاد يونس في العيد! هنغني كل الأغاني اللي بتحبوها في حلقة جامدة جدًا جدًا على جزئين».

أخر أعمال تامر عاشور

سبق، طرح تامر عاشور على يوتيوب خلال شهر يناير الماضي، أغنية ياه، والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، وكانت أولى أغانيه، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب فور طرحها، من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أمير محروس، وضم الألبوم 11 أغنية، وهي: يوم ما تنسى، ماشيين، حبيبي القديم، دراما، غيبة الحبايب، حبك رزق، مكرهتوش، الله يحنن، جُم شرفوا، مرتحناش، وقصر بعيد.

أزمة تامر عاشور الصحية

ويذكر ان الفنان تامر عاشور، خضع لعملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي في الركبة، أدت إلى اعتذاره عن ارتباطاته الفنية في الفترة الحالية،ماعدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر الجاري، وحفله يوم 24 يونيو، فعاليات مهرجان موازين.