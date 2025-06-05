نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الدعائي لفيلم The Seven Dogs في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤخرًا الشركة المنتجة على فيلم The Seven Dogs البوستر الدعائي للعمل، المقرر طرحه في دور العرض العالمية بنهاية عام 2025، وهو من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويعد هذا العمل من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما العربية.



يعد فيلم The 7 Dogs أضخم إنتاج سينمائي عربي حتى الآن، بميزانية ضخمة تتجاوز 40 مليون دولار، ويعتمد على تقنيات عالمية في التصوير والمؤثرات البصرية، إلى جانب مشاهد أكشن غير مسبوقة.



وتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تعد من أحدث وأكبر استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط، ويشارك في العمل أكثر من 200 محترف من مختلف التخصصات السينمائية، ضمن فريق إنتاج عالمي.

كما تم التعاقد مع شركة 7 Eleven العالمية المتخصصة في تصميم مشاهد الحركة، والتي سبق لها العمل على أفلام شهيرة مثل John Wick وHighlander. وقد رصدت الشركة ميزانية تفوق 5 ملايين دولار لمشاهد الأكشن وحدها، ما يعكس حجم الاهتمام بتقديم تجربة بصرية متكاملة.



مؤثرات بصرية بإشراف Framestore

يتولى تنفيذ المؤثرات البصرية فريق من شركة Framestore العالمية، الفائزة بـ 19 جائزة أوسكار عن أعمال ضخمة مثل Gladiator II، Barbie وTop Gun: Maverick، وهو ما يرفع من سقف التوقعات حول جودة الصورة والتقنيات المستخدمة في الفيلم.