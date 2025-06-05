القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان أحمد سعد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو من المسجد النبوي الشريف وهو يتعلم قراءة القرآن الكريم، حيث أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "كل التعليم في حتة، وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم"، في إشارة إلى المكانة الروحية العظيمة لهذه التجربة بالنسبة له.

حنان ترك وحلا شيحة تعلّقان على الفيديو بتمنيات ودعوات

أبدت الفنانتان المعتزلتان حنان ترك وحلا شيحة دعمهما الكبير لأحمد سعد في هذه الخطوة، حيث علّقت حنان ترك على الفيديو بقولها: "اللهم بارك، ما شاء الله… اللهم ارزقنا علما نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا، اللهم آمين".

أما الفنانة حلا شيحة فقد اكتفت بتعليق بكلمة واحدة عميقة: "الله"، في تعبير عن تأثرها باللحظة وتشجيعها للفنان أحمد سعد.

حلا شيحة وحنان ترك تدعمان أحمد سعد خلال تعلمه القرآن الكريم في المسجد النبوي

صور جديدة لأحمد سعد داخل المسجد النبوي برفقة مشايخ وأحبابه

شارك أحمد سعد جمهوره أيضًا بمجموعة من الصور داخل المسجد النبوي عبر حسابه الرسمي، وكتب معلقًا: "الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يجمع الأحباب، استعدادًا للحج".

وقد ظهر في الصور بصحبة عدد من الشيوخ والدعاة المعروفين، من بينهم الشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبد الرازق، والدكتور سعد الدين الهلالي، في مشهد يعكس أجواء روحانية مميزة واستعدادًا إيمانيًا خاصًا لموسم الحج.

أحمد سعد يبدأ رحلة إزالة التاتو ويصفها بأفضل قرارات حياته

في سياق آخر، كشف الفنان أحمد سعد عن اتخاذه قرارًا جديدًا في حياته الشخصية، حيث بدأ رحلة إزالة التاتو من جسده، وشارك متابعيه بمقطع فيديو يوثق أولى خطوات هذه الرحلة، وعلّق قائلًا: "ابتديت رحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها".

وقد لاقى هذا القرار دعمًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه الذين أثنوا على توجهه الجديد.

نجاح كبير لحفلات أحمد سعد في أستراليا وتفاعل جماهيري واسع

وعلى الجانب الفني، أعرب أحمد سعد عن سعادته الكبيرة بنجاح جولته الغنائية الأخيرة في أستراليا، حيث نشر عبر صفحته على "فيس بوك" رسالة مؤثرة قال فيها: "أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيّ، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة، فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي".

وأضاف: "ربنا يديم عليكم الفرح ويسعدكم زي ما أسعدتوني، الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري… لكن في تاريخ حفلات أستراليا".

وشهدت الحفلات تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث قدّم سعد باقة من أشهر أغانيه، أبرزها: "اختياراتي مدمرة حياتي"، و"وسع وسع"، و"إيه اليوم الحلو ده"، و"حبيبنا"، وغيرها، وسط أجواء من الحماس والهتافات التي أشعلت المسرح.