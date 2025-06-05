"لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما

القاهرة - محمد ابراهيم - الملحن محمدي يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع آمال ماهر في أغنية جديدة

أعلن الملحن محمدي عن تعاونه الأول مع النجمة آمال ماهر في عمل غنائي جديد من المنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويُشكل مفاجأة لجمهورها.

الأغنية الجديدة، تحمل اسم لو لينا عمر من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدى وتوزيع مادي، تأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة القوية إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، وتُعد أولى ثمار التعاون بينها وبين محمدي، المعروف بألحانه الوجدانية ذات الطابع الشرقي الأصيل.

الأغنية ستتضمن عددًا من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان أو التوزيع الموسيقي، ما يزيد من حالة الترقب حول هذا الإصدار.

ويُعد هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة كلا الفنانين، خاصة أن آمال ماهر عُرفت باختياراتها الدقيقة لأعمالها، فيما يُمثل العمل فرصة جديدة لمحمدي لتقديم لحن مختلف بصوت إحدى أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي، ومن المتوقع طرح الأغنية خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من كافة مراحل المونتاج.

وتُعدّ أغنية "لو لينا عمر" واحدة من الأغاني المتوقع أن تلقى رواجًا واسعًا فور صدورها، خاصة مع عودة آمال ماهر المنتظرة بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.

وطرح مؤخرا الملحن محمدي أولى أغانيه بعنوان كنت ضامني، وهي من ألحانه وكلمات أحمد المالكي وتوزيع أحمد أمين.

وتأتي الأغنية بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد، كما حقق نجاحا كبيرا مع تامر عاشور بأغنية ياه، كما تعاون مع عدد من المطربين منهم رامي جمال وغيرهم.

وفي سياق متصل، يواصل محمدي سلسلة تعاونات الفنية، حيث يشارك في ألبوم الفنان حمزة نمرة المرتقب، من خلال أغنية جديدة من ألحانه، وكلمات محمود عبد الله، بينما لا يزال اختيار الموزع الموسيقي قيد الحسم، وقد عبّر محمدي عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع": "حمزة نمرة فنان كبير ومحترم، وعلى المستوى الشخصي هو من أطيب الناس اللي اشتغلت معاهم، وإن شاء الله هذا مش هيكون آخر تعاون بينّا".

كما يجدد محمدي تعاونه مع النجم محمد حماقي من خلال أغنية جديدة من كلماته وألحانه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنية "بعدنا ليه"، والتي تجاوزت 54 مليون مشاهدة، ومن المنتظر تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على اسم الموزع الموسيقي، ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من النجاحات التي جمعت بين محمدي وحماقي وحققت صدى جماهيريًا واسعًا.