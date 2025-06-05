في هذا الموعد.. رامي عياش يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان اللبناني رامي عياش تأكيد حضوره الفني في الساحة الغنائية العربية، من خلال نشاط فني لافت يجمع بين الحفلات والمشاريع الغنائية الجديدة، بينما يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي ضمن احتفالات عيد الأضحى، كشف تفاصيل ألبومه المرتقب وتحدث عن أبرز محطات مشواره الفني، وأهم لحظات حياته الخاصة، وخاصة تلك التي جمعته بوالدته الراحلة.

حفل غنائي في الساحل الشمالي

يستعد الفنان اللبناني رامي عياش لإحياء حفل غنائي مميز يوم 8 يونيو الجاري، في أحد أماكن السهر الشهيرة بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

وشارك رامي جمهوره بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، داعيًا محبيه إلى حضوره والاستمتاع بليلة غنائية مميزة تجمع بين الطرب الأصيل والإحساس.

ألبوم جديد في الصيف وتعاون متجدد مع "مزيكا"

كشف رامي عياش في مقابلة خاصة مع منصة "بيلبورد عربية"، عن قرب انتهاءه من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يتعاون فيه مجددًا مع شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في ألبوم "قصة حب" عام 2019.

الألبوم الجديد من المنتظر طرحه خلال موسم الصيف الحالي، ويتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة، يشارك رامي في كتابة كلمات بعضها وتلحينها، إلى جانب تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين في مصر ولبنان، مما يعكس رغبة رامي في تقديم عمل فني متكامل يلبي أذواق جمهوره المتنوع.

نجاح سابق لألبوم "قصة حب"

سبق لرامي عياش أن تعاون مع شركة "مزيكا" في ألبوم "قصة حب"، الذي طُرح عام 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ومن أبرز الأغاني التي لاقت رواجًا: "وصفولي عنيك"، "أم الدنيا"، و"سكاكر السكر"، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة رامي كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

تأملات فنية وبدايات قوية

في حواره مع "بيلبورد عربية"، استرجع رامي عياش أبرز محطات حياته الفنية منذ انطلاقته الأولى من خلال برنامج "استديو الفن"، وتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بأغنيته الشهيرة "بغنيلا وبدقلا".

وبينما يشاهد لقطات له من مرحلة المراهقة، قال متأملًا: "مشيت عالطريق الصح، ما خبصت، بقيت متمسك بكلشي تعلمته... الحمد لله ما تغيرت، مافي شي غيرني". وأضاف في رده على سؤال حول إن كان قد ندم على أي قرار اتخذه خلال مشواره: "نهائيًا! وحتى الأخطاء اللي مرقت، بعتبرها مكتوبة".

4 أحلام تحققت لوالدته في أسبوع واحد

في لحظة إنسانية مؤثرة، تحدث رامي عن واحدة من أهم محطات حياته، وهي تحقيقه أربعة من أحلام والدته الراحلة في أسبوع واحد فقط، وقال:

"ولا مرة حسيت إني أنجزت كل شيء، إلا في مرة واحدة، وقت أمي الله يرحمها كانت موجودة في حفل بدار الأوبرا المصرية. كان حلمها تشوف الأوبرا اللي غنت فيها السيدة أم كلثوم، وفعلًا شافتني أغني على نفس المسرح، فتحقق حلمين بليلة واحدة، بعدها وديتها تشوف الأهرامات، وكان ده الحلم التالت، وشافت الزعيم عادل إمام كمان، وده كان الحلم الرابع... تحققوا كلهم في أسبوع، وده من أهم إنجازاتي لأمي".

"مصر فتحت لي ذراعيها"

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تمثل حلمًا لفناني بلاد الشام، أجاب رامي عياش بثقة وامتنان: "لا شك في ذلك، مصر بها 100 مليون مواطن، ولها فضل كبير عليّ، ودائمًا أقولها في كل وقت، وفخور بها. مصر فتحت لي ذراعيها، واهتمامها بي كان كبير، ووصلت لمرحلة إن الناس تعاملني فيها كمصري وليس كلبناني".

بهذه الكلمات، يؤكد رامي عياش أنه لا يسير فقط على خطى النجومية، بل أيضًا على درب الوفاء، والاعتراف بالجميل، ما يجعله فنانًا يتمتع بشعبية لا تعتمد على صوته فقط، بل على إنسانيته وصدقه الفني.