اليوم.. طرح أغنية "حلال فيك" لتامرحسني من ألبوم لينا ميعاد بتوقيع أحمد المالكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح رابع أغنية من ألبوم لينا ميعاد والتي ستكون بعنوان "حلال فيك" من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام.



موعد طرح الأغنية اليوم

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر خاص بالأغنية معلقًا: "حبايب قلبي الغاليين، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد أضحى مبارك على الجميع… انتظروا إن شاء الله الأغنية الرابعة من ألبوم“لينا معاد” النهاردة الساعة 7 مساءً بعنوان (حلال فيك) ألحان أخويا وحبيبي النجم الكبير رامي جمال، وكلمات الشاعر الكبير المتميز أحمد المالكي، وتوزيع الموسيقار الراقي أحمد عبد السلام".

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد

سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

أحدث أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.