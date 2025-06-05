نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منة فضالي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركتها صورًا من إجازتها في لبنان، وتفاعل الجمهور الكبير معها ومع تهنئتها الخاصة للفنانة رنا رئيس بمناسبة زفافها.

شاركت منة فضالي جمهورها بصور من رحلتها التي وصفتها بـ«بلدها الثاني»، حيث استمتعت بالأجواء الطبيعية الخلابة بين شواطئ البحر وجبال لبنان، وظهرت بإطلالات كاجوال أنيقة جذبت متابعيها.

آخر أعمال منة فضالي



ويُذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي ضم نخبة من أبرز نجوم الدراما، منهم عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي مقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وأخرجه محمد سامي.