اليوم.. عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل أسرة الفنانة الراحلة سميحة أيوب واجب العزاء في مسجد عمر مكرم، اليوم الخميس الموافق 5 يونيو، كما طلبت أسرتها منع التصوير خلال العزاء.

سميحة أيوب

وفاة سميحة أيوب

رحلت عن عالمنا، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء الموافق 3 يونيو، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، وتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر.

آخر أعمال سميحة أيوب

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة سميحة أيوب في عالم السينما هو فيلم ليلة العيد والذي تم عرضه في شهر يناير 2024.

وهو فيلم إجتماعي ضم عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة يسرا، نجلاء بدر، هنادي مهنا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.