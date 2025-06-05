نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح فيلم "أحمد وأحمد" بـ دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر صناع فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، على موعد عرضه بدور العرض السينمائية يوم 2 يوليو المقبل، و10 يوليو في باقي الدول العربية.

فيلم أحمد وأحمد

أحداث فيلم "أحمد وأحمد"

ويشهد فيلم «أحمد وأحمد» الكثير من الأحداث الكوميدية المشوقة، حول أحمد فهمي الذي يعمل كمهندس ديكور وخاله أحمد فهمي، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.



أبطال فيلم “أحمد وأحمد”



ويضم فيلم «أحمد وأحمد» في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.