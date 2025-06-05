نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في شكوى الإعلامية مها الصغير.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثلين القانونيين للمواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على خلفية الشكوى المقدمة من الإعلامية "مها الصغير" ضد بعض المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية بسبب انتهاكها حرمة الحياة الخاصة، استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الأستاذ عصام الأمير، الممثلين القانونيين لهذه المواقع والوسائل الإعلامية لجلسة استماع يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2025 لإبداء دفاعهم عما جاء بالشكوى.

وينتظر أن تعرض اللجنة رأيها بناء على ما تنتهي إليه الجلسات على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لإصدار قراره.