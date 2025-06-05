نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نخبة من نجوم الإعلام المصري ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس ويوم غد الجمعة.

مقدمي البرامج مع منى الشاذلي

في أجواء استثنائية تستقبل الشاذلي، عددًا من مقدمي أبرز البرامج على القنوات المصرية، بين برامج التوك شو والمنوعات ومقدمي النشرات والبرامج الإخبارية، وهم جاسمين طه زكي، حسام الدين حسين، دينا زهرة، سالي شاهين، محمد عبد الرحمن، منى عبد الغني، مها الصغير، نانسي نور وهبة الأباصيري.

وظهر مقدمو البرامج في مقاعد الضيوف وسط حالة من المرح تناسب أجواء العيد، وحكى كل منهم كواليس عن شخصيته بعيدا عن الكاميرا، واستعرضت الشاذلي معهم العديد من الفرص التي أتيحت لبعضهم مثل التمثيل والغناء والمشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

كواليس حلقة الإعلاميين

ويحكى كل منهم كواليس طريفة تعرض لها خلال مسيرة عمله، وكذلك أكثر المواقف الفارقة في رحلته المهنية، وهواياتهم بعيدا عن العمل الإعلامي، علاوة على أحلامهم المستقبلية.

وفي حالة من البهجة يتنافس المذيعين في مسابقات معرفية في الفن والجغرافيا والتاريخ والموضة، وغلفوا اللقاء بأجواء من السعادة وهم يؤدون الأغاني ويتسابقون في الإجابة على أسئلة المسابقة.