نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدءًا من الأحد.. الثقافة تقدم عروضًا فنية بالسويس احتفالًا بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لتقديم مجموعة من الفعاليات الفنية بمحافظة السويس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

برنامج عيد الأضحى بثقافة السويس

تنفذ الفعاليات بالمجان، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنطلق في الثامنة مساء الأحد 8يونيو ثالث أيام العيد، مع عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد عدوية، بجانب فقرة رسم على الوجه للأطفال، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بالصباح.

فقرات ترفيهية وغنائية

وتتواصل الفعاليات مع فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، وحفل فني، مساء يوم الإثنين، يقدم خلاله فريق كورال السويس مجموعة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو غريب غندور.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، ينفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت.