نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حقق إيرادات أمس بلغت 344،227 جنيهًا فقط من عرضه ولكن منذ عرض فيلم المشروع x و فيلم ريستارت تراجعت إيرادات فيلم سيكو سيكو لأتجاه الجمهور نحو الأفلام الجديدة.

أبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو"

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.

أحداث فيلم "سيكو سيكو"

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.