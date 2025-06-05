شريف بديع لـ دوت الخليج الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -



حاور دوت الخليج الفني الفنان شريف بديع على هامش العرض الخاص لفيلم ريستارت.

شريف بديع: كنت شاهد على تحضيرات فيلم ريستارت



وتحدث شريف عن رأيه في قضية فيلم ريستارت بالإضافة إلى مباركته لتامر قائلًا:" ألف مبروك يا تيكو وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، مجهود كبير أوى اتعمل في الفيلم يمكن مكنش ليا نصيب معاه في العمل ده بس كنت شاهد التحضيرات بقالها فترة علشان تامر عاوز يرجع للسينما بشكل مختلف ويقدم حاجات جديدة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ".

أزمة قضية السوشيال ميديا

وأضاف:" قضية السوشيال ميديا بقت أهم قضية لان الموضوع دلوقتي الناس كلها بتاخد أدوارها من السوشيال ميديا ودواها والموضوع ده أصبح أزمة كبيرة فطبعا مناقشة رسالة حلوة جدا وفي توقيت مهم خصوصًا كمان الأجيال الصغيره اللي متأثرة بتامر سواء كبار أو صغار ".



وعن القضية التي يتمنى مناقشتها قال:"مفيش قضية معينة لكن الناس بقت مشحونة زيادة عن اللزوم والدنيا بقا فيها ضغوطات كتير على الناس ".

وأضاف:"ممكن أعمل ريستارت لسنة 2022 من حياتي كانت ملغبطة في أمور شخصية كتير، وممكن اعمل ريستارت لأي موقف محرج قدام كاميرا أو على ريد كاربت أو فهمت غلط مثلا، وبعمل ريستارت مع صحابي وأهلي وخطيبتي ".



أعمال درامية قريبًا



أما عن أعماله القادمة أضاف: "مترشح في مسلسلين دون ذكر أسماء لاني مازلت بقرأ الأدوار وإن شاء الله هناك عمل درامي off session ".

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت

وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية

بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب