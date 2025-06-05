نورهان منصور لـ دوت الخليج: مهم أننا نسلط الضوء على عيوب الإنترنت.. وأتمنى مناقشة قضية العلاقات في السينما

القاهرة - محمد ابراهيم -

حاور دوت الخليج الفني الفنانة نورهان منصور على هامش العرض الخاص لـ فيلم ريستارت.

رأي نورهان منصور في قضية فيلم ريستارت

وتحدثت نورهان عن فكرة الفيلم والقضية التي يناقشها كما اشارات إلى القضية التي تتمنى مناقشتها في عمل سينمائي قريبًا قائلة:"مهم جدًا أننا نسلط الضوء على قضية سلبيات الإنترنت، لاني بشوف أن السوشيال ميديا لها مميزات مثل أنها بتسلط الضوء على مواهب شابة أو بتقدم مواهب جديدة، ولكن مثلها مثل أي شئ في الدنيا فهناك عيوب لها أيضًا فمهم أننا نسلط الضوء على العيوب علشان الناس تتفاداها ".

قضية تتمنى نورهان منصور مناقشتها قريبًا



أما عن القضية التي تتمنى مناقشتها أضافت:" اتمنى مناقشة فكرة العلاقات ما بين الرجل والمرأة بشكل عام "٠

وعن السنة التي تتمنى عمل ريستات لها قالت:"أنا من الناس اللي مبسوطة جدًا بالرحلة بتاعتي الحمد لله ومفيش حاجة حابة اعيديها لكن ممكن نقول سنة كورونا كانت مزعجة أوي "



أما عن الموقف أضافت:" علشان عندي حالة رضا الحمد لله عن كل حاجة فمعتقدش أن في موقف حابة اعيده ".

وبالنسبة للشخص الذي تقوم بعمل ريستارت له قالت:" كل العيلة رانيا وتوانا ومامتي وبابا وجوزي ".

فيلم وأغنية لتامر حسني مفضلين لـ نورهان منصور



وعن الفيلم والأغنية المفضلين لها لتامر حسني: "بحب أوي عمر وسلمى، وبحب أغنية بيني وبينك ".



أعمال جديدة



وعن تحضيراتها المقبلة أشارت:" أنا اجازة الفترة دي بعد قهوة المحطة لكن في عمل درامي قريب إن شاء الله ".

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت

وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية

بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب

مش مهم الوجع

المهم عرفنا مين فينا ندل ومين جدع

إحنا آه جدعان وناس أصيلة وطيبين

بس عند الكرامة لأ

ولا بيفرق هنخسر مين

إحنا ماسبناش حد كويس

هو اللي مامسكش كويس