رانيا منصور لـ دوت الخليج الفني: تامر حسني رشح "توانا" لـ ريستات من كامل العدد..وبحضر لفيلم" الست لما "

القاهرة - محمد ابراهيم -



حاور دوت الخليج الفني الفنانة رانيا منصور على هامش العرض الخاص لـ فيلم ريستارت والتي تظهر به كضيفة شرف بجانب تامر حسني.



وتحدثت رانيا عن تجربة العمل مع تامر حسني بالإضافة لتواجد ابنتها "توانا " في الفيلم معلقة:"فكرة الفيلم حلوة أوي ومبسوطة جدًا أن" توانا " بتشارك مع الفنان الجميل تامر حسني فنان كبير وله جمهور كبير وأفلامه بتكسر الدنيا وبتعمل أعلى إيرادات ".



ترشيح توانا لـ ريستات بسبب كامل العدد

وأضافت:" تامر شاف "توانا" في كامل العدد فعجبه الشغل بتاعها، ومكنش يعرف إنه ا بنتي وعرف من ابنته تاليا، بعدين لقيته بيكلمني وبيسألني هى توانا بنتك أنا عاوز اقابلها واتحمس أنها تشارك معاه في الفيلم واحنا كمان اتحمسنا ودي حاجة معروفة عن تامر عمتا هو من وقت لأخر بيقدم مواهب جديدة ".

فيلم وأغنية لتامر حسني مفضلين لـ رانيا منصور

وعن أكثر فيلم وأغنية تحبهم لتامر حسني قالت:" بحب فيلم عمر وسلمى بكل أجزاءه، وبحب أغنية ليه طله بفضل اغنيها كتير ".

وأضافت:"ممكن اعمل ريستارت لسنة 2023 بسبب أحداث شخصية حدثت لي بها، وافضل عمل ريستارت لأي موقف محرج بحياتي ".



عمل سينمائي في انتظار رانيا منصور



وعن العمل السينمائي الذي تحضر له أضافت:"بحضر لفيلم جديد لسه لم نبدأ في تصويره اسمه "الست لما " مع الفنانة مع يسرا ".

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت

وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية

بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب