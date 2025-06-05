بيومي فؤاد يروج لفيلمه الجديد "في عز الضهر": أكشن وتشويق في قلب المافيا الدولية

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان بيومي فؤاد لفيلمه السينمائي الجديد "في عز الضهر"، الذي يشاركه بطولته النجم المصري العالمي مينا مسعود، والمقرر طرحه في دور العرض بمصر والدول العربية ابتداءً من 18 يونيو الجاري.

وكتب بيومي فؤاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"بسم الله توكلنا على الله.. انتظروني في فيلم (في عز الضهر) ابتداءً من يوم 18 يونيو في مصر وجميع الدول العربية."

كما شارك البوستر الدعائي للفيلم، متضمنًا جملة تشويقية قال فيها: "اللي ينسى أصله وناسه ميفرقش معاه غير نفسه وبس.. واللحياني ممكن يدفع عمره عشان محدش يعرف أصله."

قصة الفيلم



تدور أحداث "في عز الضهر" حول شاب مصري يخترق عالم المافيا الدولية، ليصبح أصغر أعضائها سنًا. يُكلَّف بمهمة شديدة الخطورة داخل مصر، لتبدأ سلسلة من الصراعات المعقدة، يجد خلالها نفسه ممزقًا بين ولائه لأصوله ورغبته في البقاء على قيد الحياة داخل عالم لا يرحم، يفرض عليه قرارات صعبة لم يكن يتخيلها.

إنتاج ضخم وتصوير عالمي



يُعد الفيلم من بين أضخم الإنتاجات في السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث جرى تصويره في مواقع متعددة داخل مصر، إلى جانب عدة بلدان أوروبية، ما أضفى عليه طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الإثارة والتشويق التي تطغى على العمل.

