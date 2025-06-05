طرح البوستر الدعائي الأول لـ "the seven dogs" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح القائمون على فيلم الأكشن والتشويق The Seven Dogs البوستر الدعائي الأول للعمل، المقرر طرحه في صالات السينما العالمية نهاية عام 2025، وسط ترقب كبير من جمهور النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطلي الفيلم.

ويُعد The Seven Dogs أضخم إنتاج سينمائي عربي حتى اليوم، بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار، ويعتمد على أحدث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية العالمية، مع مشاهد حركة تم تنفيذها بمعايير هوليوودية.

تم تصوير الفيلم بالكامل داخل استوديوهات "Big Time" الحديثة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 200 خبير وفني من مختلف الجنسيات، ما يعكس الطابع العالمي للإنتاج.

