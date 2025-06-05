عمر كمال يستعد لطرح "البشوات" في عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان عمر كمال جمهوره لـ أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «البشوات»، والذي من المقرر عرضها بمناسبة احتفالات عيد الأضحى 2025.

عمر كمال يستعد لطرح أحدث أعماله في عيد الأضحى

وشارك عمر كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»،مقطع فيديو، علق: «بكرة "بشوات" على جميع المنصات الرقمية».

آخر أعمال عمر كمال

وكان اخر اعمال عمر كمال، هي أغنية الفرح فين سكته، ضمن أغاني مسلسل «إِش إش» الذي عرض بموسم دراما مسلسلات رمضان 2025، كما شارك عمر كمال الفنان محمد رجب في غناء أغنية "يا حلانجي" من مسلسل "الحلانجي"، وايضا طرح "دويتو" مع النجم عبدالباسط حمودة بعنوان "إحنا البلد" وجاء على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس.

كلمات اغنية "إحنا البلد"

يا عين ليلة، ليلة، ليلة ليلي يا، يا ليل

هو ده، هو ده، هو ده، هو ده

إحنا البلد عزوة وسند لو ع العدد متعدناش

سالكين لبعض بنحب بعض وفي ظهر بعض وماجليناش

أثقل ثقال والصحة عال واقفين جبال مين هزنا

المعلمة متكلمة رب السماء بيحبنا

إسأل علينا الناس تقول لك مظبوطين

عمام بلدنا وشرق غرب مسمعين

لينا هيبة في حضورنا وغيابنا مسيطرين

متصيطين وفي كل منطقة محبوبين

لما الأسود يظهروا العولة يتبخروا

لما الأسود يظهروا العولة يتبخروا

دي رسالة للي ناسينا وأهو بينا بنفكروا

حبة أسامي ع الورق وبقول لكم ع الملأ

حبة أسامي ع الورق وبقول لكم ع الملأ

فوقوا كارتنا الكسبان أما إنتوا كارت اتحرق