نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. جومانا مراد تثير الجدل بـ كروب توب وشورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة جومانا مراد حاله من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما شاركت عبر حسابها على Instagram مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور.

أحدث ظهور لـ جومانا مراد

وأطلت جومانا مراد بإطلالة صيفية، مرتديه "كروب توب" بطبعة "منقط" باللون الأسود مع شورت من نفس القماشة والطباعة، جاكيت قصير من الجينز، ورفعت شعرها للأعلى ونسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة باللون الأصفر.

اخر اعمال جومانا مراد

وكان اخر اعمال جومانا مراد هو مسلسل مفترق طرق، مع الفنان إياد نصار، مجموعة من النجوم منهم هند صبري وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين، تدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار

وايضا شاركت في رمضان 2025 بالمسلسل الخليجي "أم 44"، يدور في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

تكريمات جومانا مراد

نالت جومانا مراد العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشوارها الفني حيث حصلت علي جائزة الأوسكار الذهبي من مهرجان ART السادس، وحصلت على جائزة الإبداع من تكريم من جامعة الدول العربية من السيد عمرو موسى، وكُرمت من لجنة صناعة السينما في سوريا، كرمت من بيت الكويت للأعمال الوطنية، حصلت على تكريم من اتحاد المنتجين العرب للأعمال التليفزيونية، وحصلت على تكريم عن فيلم «كباريه» من نادي سموحة بالإسكندرية.