بـ رسالة مؤثرة.. كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكري ميلاد والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز علي إحياء ذكري ميلاد والده الراحل محمود عبد العزيز، والذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق لـ 4 يونيو لعام 1946.

احتفل بذكرى ميلاد محمود عبد العزيز

وشارك كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عدد من الصور، وعلق: «يوم 4 يونيو، كل سنة وحضرتك طيب ومشرفنا ورافع راسنا لحد آخر يوم في عُمرنا، كل سنة وحضرتك معنى الرجولة والشهامة والكرم والجدعنة والطيبة».

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكري ميلاد والده برسالة مؤثرة

واضاف كريم محمود عبد العزيز: «كل سنة وحضرتك أحسن وأجمل وأعظم وأحن أب حصل في التاريخ، كل سنة وحضرتك الأب والأخ والابن والصديق والحياة، بحبك حُب حضرتك عارفه كويس أوي من زمان، كل سنة وحضرتك الحب بكل معانيه».

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

ومن ناحية اخري، ينتظر كريم مسلسل "مملكة الحرير"، الذي سيعرض قريبًا وحصريًا عبر التطبيق، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب والصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا، يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الصاعدة.

اخر اعمال كريم محمود عبد العزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبد العزيز هو فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.